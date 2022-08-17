Владимир Зеленский призвал крымчан не приближаться к военным объектам

Россия называет это "диверсией", Украина своей причастности не признает —

Взрывы на складе боеприпасов в аннексированном Крыму — второй подобный инцидент на полуострове чуть более чем за неделю.

Накануне Владимир Зеленский объявил о создании консультативного совета по вопросам деоккупации Крыма, а уже вечером президент призвал местных жителей не приближаться к различным военным объектам, а также складам с боеприпасами и штабам

По данным газеты The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, организацией взрывов боеприпасов на складе вблизи Джанкоя занималось некое "элитное украинское военное подразделение".

Владимир Зеленский, президент Украины:

— Очередь на выезд из Крыма в Россию через мост в последние дни свидетельствует о том, что абсолютное большинство граждан террористического государства начинают понимать или, по крайней мере, чувствовать, что Крым не место для них.

Из-за взрывов были эвакуированы более 3 тысяч местных жителей.

В четверг во Львове пройдет встреча генсека ООН Антониу Гутерреша с президентами Турции и Украины Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским. Основные темы дискуссии — заключенная в прошлом месяце зерновая сделка и ситуация на Запорожской АЭС.

С начала августа территория вокруг АЭС подвергается регулярным обстрелам, ответственность за которые Москва и Киев возлагают друг на друга.

В ООН заявили о готовности отправить миссию МАГАТЭ на станцию через Киев при согласии Украины и России, в Москве такой маршрут назвали "небезопасным", так как экспертам придется пересекать линию фронта.