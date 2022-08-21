ДТП в Ульяновской области: погибли двое россиян и 14 граждан Киргизии

Смертельное ДТП на трассе в Ульяновской области: по данным местных властей, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус. Погибли 16 человек. Среди жертв аварии –14 граждан Киргизии, об этом сообщило посольство республики в Москве.

По словам губернатора региона Алексея Русских, врачи районной больницы борются за жизнь троих выживших. Их готовят к транспортировке в областной центр.

Возбуждено уголовное дело.