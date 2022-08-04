Глава МАГАТЭ: "Запорожская АЭС полностью вышла из-под контроля"

Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе, "полностью вышла из-под контроля" МАГАТЭ, и с каждым днем ситуация там становится все более серьезной.

Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси и обратился к властям России и Украины с призывом допустить на станцию экспертов во избежание возможной аварии.

По словам Гросси, на ЗАЭС были нарушены принципы ядерной безопаности.

Чтобы атомный объект работал нормально и безопасно, необходимо соблюдать ряд принципов и норм. И когда мы смотрим на ситуацию, ту самую уникальную ситуацию, которая сложилась у нас на Запорожской АЭС, мы видим, что если не все, то большинство из них нарушаются Рафаэль Гросси глава МАГАТЭ

По словам Гросси, поставки оборудования и запасных частей на станцию "были прерваны", поэтому в МАГАТЭ не уверены, что АЭС, находящаяся под контролем российских военных, "получает всё необходимое".

Накануне минобороны России заявило о нанесении удара по пункту дислокации ВСУ в самопровозглашенной ДНР, а также об уничтожении в Львовской области склада хранения поступивших из Польши вооружений.

В тот же день, украинская сторона продемонтрировала запуск поставленных США ракетных систем HIMARS.

В новом отчете Amnesty International обе стороны критикуют за то, что их тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей.

России вменяют в вину ее неизбирательные ракетные удары, а Украину же упрекают за причинение вреда гражданскому населению путем создания баз и эксплуатации систем вооружения в населенных пунктах.

Тем временем президент Владимир Зеленский поблагодарил прибывшего в Киев с визитом министра иностранных дел Эстонии за поддержку его страны. В частности, за столь необходимые средства для восстановления поврежденной инфраструктуры Украины.