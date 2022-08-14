Испания: эвакуация из-за лесных пожаров

В испанской провинции Сарагоса из-за наступающего лесного пожара эвакуировано население 8 деревень, 1500 человек. Более 300 пожарных пытаются не подпустить пламя к более крупным населённым пунктам. Ситуацию называют очень тяжёлой. Пожар вспыхнул в субботу и менее чем за сутки охватил площадь почти в 200 квадратных километров. Его раздувает ветер скоростью до 60 км/ч.

А в Португалии накануне удалось взять под контроль один из крупнейших пожаров в истории страны: за неделю в горах Серра-да-Эштрела пламя уничтожило 16 тысяч га леса. Но чтобы окончательно справится с огнём, понадобится ещё много дней.

Серхиу Коста, мэр г.Гуарда:

"Ситуация сейчас немного спокойнее, чем на неделе. Но некоторые опасения ещё остаются. Мы ожидаем, что ветер снова усилится, и поэтому присутствие пожарных и техники по-прежнему необходимо".

Во Франции, которая также пережила одни из самых масштабных пожаров в истории, силовыеструктуры решили действовать на опережение. В Жиронде работает экспериментальное подразделение жандармерии, которое ищет потенциальных поджигателей.

Кристоф Рок, начальник жандармерии в г.Сулак-сюр-Мер:

"Дежурный взвод был создан совсем недавно, решением регионального руководства, и сейчас он впервые работает в реальной обстановке, выполняя оперативные задачи".

Офицеры на мотоциклах и велосипедах прочёсывают лесные массивы в поисках поджигателей, совмещая функции жандармов, лесников и пожарных, а также общаются с местными жителями, которые тоже могут указать на возможных злоумышленников.