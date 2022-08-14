Европа экономит воду в условиях засухи

В самый разгар жары и туристического сезона во Франции ввели ограничения на использование воды. Во всей стране объявлена угроза засухи, однако ситуация различается от региона к региону – как и принимаемые меры.

В Лионе, например, временно нельзя поливать газоны или мыть машину – за нарушение запрета могут оштрафовать. На юге на Лазурном берегу почти сто коммун уже столкнулись с дефицитом воды. Впрочем, для местных жителей и туристов одним из наиболее заметных ограничений здесь стало отключение душевых стоек на пляжах:

«Мы в отпуске и новости особо не слушаем. Я даже не знала, что введены ограничения на потребление воды, что поэтому на пляже не работает душ. Я узнаю об этом от вас. Думаю, эти меры, вроде запрета мыть машины и так далее, совершенно естественны. Надо быть осмотрительнее. Нет, я думаю это нормально. Хорошо, что принято такое решение».

Одним из индикаторов засухи становятся пересохшие водоёмы. В савойском озере Анси уровень воды с начала лета снизился на 33 см. Пока что это не сказывается на флоре и фауне, но у людей уже возникают проблемы, в частности, с водным транспортом, – рассказывают отдыхающие:

«Это очень, очень большая проблема. У нас в порту катер и теперь уровня воды едва хватает, чтобы отплыть от причала».

Нехватка воды становится серьёзной проблемой для многих регионов Европы. В Венгрии метеорологи регистрируют самые засушливые семь месяцев более чем за столетие, с 1901. С начала года выпала лишь половина от усреднённой нормы осадков, - отмечают в Главном управлении водных ресурсов.

В Великобритании жара оборачивается проблемами для сельского хозяйства. Фермеры говорят, что почти не осталось зелёной травы для скота и не хватает воды для орошения. Вице-президент Национального союза фермеров Дэвид Эксвуд настаивает на том, что эта проблема решаемая:

«В нашей стране достаточно воды, прежде всего на западе и зимой. Нам надо просто инвестировать в инфраструктуру, чтобы она работала в нужное время в нужном месте и обеспечивала достаточно воды для людей, производства еды и окружающей среды. Это не последняя засуха. Правительство должно заняться этим».

Пока власти ограничивают потребление воды, экологи предлагают заняться восстановлением болот. По мнению специалистов, это позволило бы накапливать достаточно влаги для долгосрочной борьбы с засухой.