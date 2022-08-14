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Армения

В результате взрывов в торговом комплексе в Ереване есть жертвы

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 Андрей Позняков
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Дым после взрыва в торговом комплексе "Сурмалу" в Ереване
Дым после взрыва в торговом комплексе "Сурмалу" в Ереване   -   Авторское право  AP Photo/Daniel Bolshakov

По меньшей мере один человек погиб, 45 пострадали в результате взрывов и пожара в оптово-розничном торговом комплексе в Ереване. Это данные МЧС. В числе тех, кому после ЧП потребовалась медицинская помощь, были дети.

Мощный взрыв на территории рынка прогремел в середине дня, после чего начался пожар. Огонь охватил склады с пиротехникой, первый и последующие взрывы привели к обрушению павильонов. В мэрии сообщали, что под завалами оказались люди.

Поисково-спасательные работы на месте ЧП координирует глава МЧС Армен Памбухчян. К горящему рынку стянули значительные силы экстренных служб – в тушении пожара и разборе завалов участвуют более двухсот спасателей и пожарных. Как сообщают армянские издания, им помогают местные жители.