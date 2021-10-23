Португалия - велосипедный лидер

Португалия вырвалась в европейские лидеры по производству велосипедов. Согласно данным европейского статистического агентства "Евростат", в прошлом году в стране было собрано более 2,5 миллионов этих двухколёсных транспортных средств. Почти все из них пошли на экспорт. Это ставит Португалию рядом с такими крупными производителями велосипедов как Италия и Германия.

Филипе Мота, менеджер по экспорту:

"В 2018 году компания заработала около 3 миллионов евро. В 2019 - 50 миллионов евро. Это огромный скачок. В прошлом году продажи упали из-за пандемии и из-за того, что у нас не было некоторых деталей для производства. Мы заработали примерно 36-37 миллионов евро".

По словам менеджера, в этом году компания могла бы легко заработать и больше. Завод, открывшийся в прошлом году, рассчитан на выпуск 250 000 единиц в год, однако, компания планирует произвести почти вдвое меньше. Причина всё та же - нехватка материалов.

Согласно прогнозам, проблемы в логистической сфере должны решиться к 2023. Это вселяет оптимизм в 8000 португальских сотрудников, работающих в сфере по производству велосипедов.