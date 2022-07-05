Польша: мигранты и стена мешают туризму

Власти Варшавы ослабили ограничения на польско-белорусской границе. "Запретная зона", созданная в прошлом году для предотвращения проникновения мигрантов из Беларуси, отменена. Вместо этого теперь есть запретная пограничная полоса шириной 200 метров.

Несмотря на то, что путешественники теперь могут посещать эти районы, жители Беловежи, зависящие от туризма, жалуются, что ситуация по-прежнему оказывает негативное влияние на их бизнес.

Камиль Сюллер, владелец гостевого дома и активист, помогающий мигрантам на польско-белорусской границе, говорит:

"Информация пришла просто слишком поздно. Организованных групп, которые приедут в Беловежу, не будет. Индивидуальные туристы также уже выбрали для поездки другие места. Июнь не лучшее время для бронирования поездок, мы ожидали, что масштабы дефицита будут большими, но не ожидали, что настолько. Это на самом деле очень плохо. Здесь люди хотят не только экономической поддержки, но и чтобы нормальные туристы к ним приезжали".

По словам Сюллера, ситуация с мигрантами, перешедшими границу, в любом случае не сильно изменилась:

"Много всего произошло: здесь собрались 30 тысяч человек в форме, забор на несколько миллиардов построили, а люди, которые приходили — так и продолжают приходить. Забор поставили, чтобы останавливать людей, и если он сработает, то будет первым забором в мире, который сделает это. Это невозможно. Вот такой пример: сегодня, 3 часа назад, прошла группа из Конго - 34 человека".

Страдает не только местный туризм, страдает и природа. Беловеж расположен у Беловежской пущи, последнего сохранившегося в Европе островка реликтовых равнинных лесов

Моника Матус - активистка "Grupa Granica", помогающей мигрантам на границе и активистка движения "Нет стене", выступающего против строительства барьера.

"Всё это уже сильно нарушает экосистему и пути миграции животных, - говорит она. - Не стоит строить стену прямо через объект наследия ЮНЕСКО. Давайте представим, что у нас будет стена где-то через Венецию, или вокруг Тадж-Махала… Так зачем мы делаем это здесь, в Беловеже?"

Польские пограничники признают, что всё ещё не полностью контролируют ситуацию. А возведение стены, которая находится в процессе строительства, займёт еще пару недель.

"Строительство самого барьера практически завершено. На нескольких участках ещё ведутся последние технические работы. Начат монтаж электронного барьера. В течение 60 дней должен быть построен электронный барьер, т.е. системы датчиков, мониторинга, камеры - и ещё 30 дней пойдёт на калибровку всех систем. Ситуация немного выровнялась, хотя, подчеркиваю, каждый день мы задерживаем людей, нелегально пересекающих границу", - рассказывает Анна Михальска, пресс-секретарь Пограничной службы Польши.

Магдалена Ходовник, Euronews:

"Активисты, помогающие мигрантам на границе, говорят, что поток людей не уменьшился, а наоборот, даже растёт. Среди прибывающих - выходцы из разных стран, в основном африканских".