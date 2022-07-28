Греческий туризм идет на рекорд

Несмотря на потерю российского и украинского рынков, греческий туризм, похоже, идет к новым рекордам. Только в июне Великобритания и Германия, два традиционно самых крупных поставщика туристов для Греции, привлекли более 900 тысяч путешественников в региональные аэропорты страны. По последним данным, количество британцев, выбравших для отдыха греческие курорты, превышает 540 тысяч человек. В первую неделю августа власти ожидают до миллиона туристов.

Анжела Гереку, глава Греческой национальной туристической организации: "У нас на 20% больше авиарейсов по сравнению с 2019 годом, который также был отличным. Даже круизы по греческим морям увеличились на 25%. Мы ожидаем, что этот сезон принесет нашей экономике примерно 20 миллиардов евро. В 2019 году мы достигли 18 миллиардов. У нас есть все основания для оптимизма".

После двух лет пандемии миллионы людей опять хотят путешествовать. Однако у многих возникают сомнения относительно отдыха из-за хаоса, царящего в европейских аэропортах. Глава Национальной туристической организации утверждает, что греческие аэропорты - исключение. Она считает, что даже в августе в Греции не будет разгневанных пассажиров и гор нагроможденных чемоданов.

Анжела Гереку: "В греческих аэропортах нет никаких проблем. Мы хорошо подготовились и справимся даже с большим количеством туристов в августе. В последние месяцы мы не проводили сокращений, никого не увольняли. Я верю, что наша страна может стать положительным примером и для остальных европейских государств".

В 2019 году количество иностранных туристов в Греции превысило 30 миллионов человек. В этом году, несмотря на войну в Украине и дороговизну путешествий, страна может побить этот рекорд.