English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
мир

Соглашение об экспорте заблокированного украинского зерна

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Поле пшеницы в Украине
Поле пшеницы в Украине   -   Авторское право  Matthias Schrader/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Соглашение о возобновлении экспорта зерновых, заблокированных в украинских портах, будет подписано в пятницу, в Стамбуле с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, а также представителей России и Украины. Об этом заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Это заявление прозвучало вскоре после того, как ООН сообщила, что Гутерриш прервал свой отпуск и вновь отправился в Стамбул, чтобы продолжить переговоры по зерну с военными представителями России, Украины и Турции.

По оценкам, в украинских портах в настоящее время находится более 20 млн тонн зерновых и семян подсолнечника, которые не могут попасть на рынок в результате блокады Черного моря. Отсутствие этого зерна на международных рынках грозит продовольственным кризисом и голодом.

Сейчас Украина вывозит зерно через дунайские порты и по суше, но это позволяет экспортировать лишь небольшую часть довоенного объёма. После российского вторжения украинские порты на Чёрном море, и в первую очередь Одесса и Николаев, оказались заблокированы, а порты на Азовском море захвачены российскими войсками.