Украинское зерно сможет попасть на мировые рынки

Украинское зерно сможет попасть на мировые рынкиКомментарии
Историческое соглашение на берегу Босфора: миллионы тонн украинского зерна, заблокированного в портах на Чёрном море, смогут попасть на мировые рынки. Во дворце Долмабахче в Стамбуле представители Киева и Москвы подписали два отдельных договора с Турцией и ООН об условиях транспортировки зерновых и гарантиях безопасности для судов.
Церемонию подписания провели генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и принимающий саммит "четвёрки" Реджеп Таип Эрдоган.
Со стороны Киева подпись на договоре поставил министр министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Интересы Кремля представлял министр обороны Сергей Шойгу.
Одним из главных вопросов сложного переговорного процесса стала организация досмотра сухогрузов, чтобы исключить перевозки оружия. Помощник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявлял, что Киев не согласится на присутствие российских кораблей в украинских портах. В итоге украинцы будут осуществлять портовые проверки на своей территории. Президент Турции анонсировал создание Совместного координационного центра в Стамбуле. Созданные им инспекционные группы займутся дальнейшим контролем.
Россия настаивала на том, что вопрос о возобновлении украинского экспорта по морю должен рассматриваться "в пакете" со снятием ограничений с российского продовольствия и удобрений.
По заявлениям представителей ООН, разминирование Чёрного моря в рамках зернового соглашения проводиться не будет. Украинские военные будут конвоировать суда по безопасным коридорам до выхода в нейтральные воды.