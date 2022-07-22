Украинское зерно сможет попасть на мировые рынки

Историческое соглашение на берегу Босфора: миллионы тонн украинского зерна, заблокированного в портах на Чёрном море, смогут попасть на мировые рынки. Во дворце Долмабахче в Стамбуле представители Киева и Москвы подписали два отдельных договора с Турцией и ООН об условиях транспортировки зерновых и гарантиях безопасности для судов.

Церемонию подписания провели генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и принимающий саммит "четвёрки" Реджеп Таип Эрдоган.

Нет никаких сомнений, это соглашение для всего мира. Оно принесёт облегчение развивающимся странам, которые находятся на грани банкротства, оно спасёт от голода наиболее уязвимые слои населения, а также поможет стабилизировать мировые цены на продовольствие. Тарифы начали расти ещё до начала войны, что стало настоящим кошмаром для развивающихся стран. Инициатива, которую мы только что подписали, открывает путь для значительных объёмов экспорта продовольственных товаров из 3 ключевых украинских портов на Чёрном море – Одессы, Черноморска и Южного. Антониу Гутерриш Генеральный секретарь ООН

Со стороны Киева подпись на договоре поставил министр министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Интересы Кремля представлял министр обороны Сергей Шойгу.

Я искренне надеюсь, что соглашение, достигнутое в Стамбуле, при сотрудничестве с Россией и Украиной, станет поворотным моментом на пути к миру. Чем бы не завершились события на поле боя, добиться мира можно только за столом переговоров. Реджеп Таип Эрдоган Президент Турции

Одним из главных вопросов сложного переговорного процесса стала организация досмотра сухогрузов, чтобы исключить перевозки оружия. Помощник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявлял, что Киев не согласится на присутствие российских кораблей в украинских портах. В итоге украинцы будут осуществлять портовые проверки на своей территории. Президент Турции анонсировал создание Совместного координационного центра в Стамбуле. Созданные им инспекционные группы займутся дальнейшим контролем.

Россия настаивала на том, что вопрос о возобновлении украинского экспорта по морю должен рассматриваться "в пакете" со снятием ограничений с российского продовольствия и удобрений.

По заявлениям представителей ООН, разминирование Чёрного моря в рамках зернового соглашения проводиться не будет. Украинские военные будут конвоировать суда по безопасным коридорам до выхода в нейтральные воды.