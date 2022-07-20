Европейцы страдают от жары

Угроза для людей и природы – так охарактеризовали немецкие власти аномальную жару, которая установилась во многих странах Европы.

Согласно докладу министерства окружающей среды ФРГ, за последние несколько лет рекордно высокие температуры и наводнения, вызванные климатическими изменениями, нанесли стране ущерб, оцениваемый в 80 миллиардов евро.

Мэрия Кёльна выпустила план с указанием бес платных фонтанов, жителям и гостям города предлагают посетить музеи и библиотеки в самые жаркие часы.

Голландцы массово съезжаются на пляжи Гааги. В южных и центральных районах Нидерландов температура во вторник превысила 39°C.

В Мадриде скончался работник склада. Ранее сообщалось о смерти сотрудника коммунальных служб.Трагедия вызвала новый виток общественной дискуссии с участием политиков и профсоюзов об условиях труда во время волны жары.

В Великобритании также побиты температурные рекорды. Транспортная инфраструктура некогда относительно прохладного острова не задумалась для того, чтобы выдерживать зной.

"Все поезда отменены из-за жары. У меня это не укладывается в голове. В Австралии железная дорога не плавится, и поезда ходят. А у нас-то что?" – возмущается пассажир на лондонском вокзале Кингс-Кросс.

Тем временем в бельгийских зоопарках животным раздают замороженные продукты, для некоторых млекопитающих предусмотрены холодные ванны и душ, а также зоны с системой кондиционирования.

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