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мир

Жара в Европе бьёт рекорды

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 Кнарик Хачатрян
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Европейцы спасаются от городской жары в фонтанах и реках
Европейцы спасаются от городской жары в фонтанах и реках   -   Авторское право  Lewis Joly/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Минувший понедельник стал одним из самых жарких дней в Лондоне за всю историю наблюдений. Температура воздуха достигла 36 градусов по Цельсию, а листва на деревьях во многих обычно пышных и зелёных столичных парках пожухла. 

От аномальной жары расплавилась взлётно-посадочная полоса в аэропорту Лутон. А во вторник ожидается ещё более высокая температура - местами прогнозируют 41 градус - и это уже опасный показатель для Великобритании. Эксперты призывают незамедлительно принимать меры.

"Надо довольно серьёзно начать думать, как адаптироваться. Потому что теперь это будет происходить чаще. Как мы видим, у нас пять дней подряд регистрировалась самая высокая за последнее десятилетие дневная температура. Это говорит о том, что подобных явлений будет больше. Это тенденция. Это будет происходить всё чаще и чаще", - считает Аннела Ангер-Краави, директор Центра климатических исследований Кембриджского университета

В Бресте на севере Франции улицы пустынны. Столбики термометров поднялись до исторического максимума. Рекордно высокая температура вынудила многих людей оставаться дома, а те, кто осмелился выйти на улицу, пытались охладиться всеми возможными способами.

"Глобальное потепление и все такое - вот и результат, - говорит местный житель. - Обычно в Бресте 70% -ная влажность. А тут мы побили все тепловые рекорды, надо задать себе серьёзные вопросы".

Рядом с Эйфелевой башней в Париже туристы пытаются адаптироваться к палящему знаю. Соблюдать водный баланс — совет всем без исключения.

Волна горячего воздуха, накрывшая большую часть Европы, по прогнозам метеорологов, сохранится в ближайшие несколько дней.