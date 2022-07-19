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мир

Разрушительные пожары в Европе

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 Alexander Kazakevich
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Пожарный в лесу департамента Жиронда
Пожарный в лесу департамента Жиронда   -   Авторское право  Philippe Lopez/Pool Photo via AP

Французским пожарным не удаётся локализовать 2 масштабных очага возгорания в департаменте Жиронда на юго-западе страны. Пламенем объята территория в 150 км²– это сравнимо с площадью Парижа и его пригородов. Уже сгорели 17 тысяч гектаров лесных насаждений, в регионе бедствия преобладают приморские сосны и дубы. Власти эвакуировали 32 тысячи человек.

Прокуратура Бордо сообщила о задержании автомобилиста, которого подозревают в поджоге.

Подполковник Эрик Флоренсан, начальник пожарно-спасательной службы, рассказал о технике встречного пала, используемой при тушении: "На ограниченной и специально выбранной опорной полосе мы выжигаем лесную подстилку на пути основной стены огня".

"Изменение климата убивает людей и уничтожает нашу экосистему," –заявил премьер-министр соседней Испании Педро Санчес. В королевстве бушуют около 20 лесных пожаров. Накануне вечером удалось справиться с возгоранием в сельской местности в 50 километрах от столицы Каталонии Барселоны. Вот, что говорят местные жители, размещённые во временном центре приёма:

– Я не знаю, что я увижу, когда вернусь, мне сказали, что дом пострадал от огня. Сосед показал мне видео, все выглядит весьма плачевно.

– Пожар разрастался и подходил всё ближе. Мы выбежали из дома, взяли с собой четверых щенят. Но нам не удалось вынести наших куриц и 15 котят.

В автономном сообществе Кастилия-Леон, где огонь уже унес жизни двух человек, обуздать пламя мешает ветер со скоростью до 50 км/ч. 

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