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Новые маршруты для украинского зерна

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 Hans von der Brelie
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Новые маршруты для украинского зерна
Авторское право  euronews

В очередном выпуске программы Euronews-WITNESS журналист Ханс фон дер Брели отправился в Украину и Румынию, чтобы прояснить ситуацию с украинским зерном, экспорт которого остановила война. Он рассказывает о своих впечатлениях от первого лица.

"Почему так трудно получить разрешение на съемку репортажа в  украинском Рени? Этот маленький город сегодня - вне зоны боевых действий, его роль для региона и мира огромна. Скромный украинский порт на Дунае недалеко от румынской границы - один из немногих, продолжающих функционировать. Отсюда - важность Рени в выстраиваемых Евросоюзом и Украиной схемах по преодолению кризиса с вывозом зерна.

Альтернативные маршруты зерна

Российская блокада черноморских портов Украины привела к логистическому хаосу. Африканские страны боятся голода, рынки потеряли ориентиры, а украинские фермеры не знают, где хранить урожай этого года, так как не вывезен прошлогодний. Украина и ЕС пытаются создать то, что дипломаты называют "альтернативными маршрутами". Они предполагают доставку украинского зерна  к дунайским портам, их перегрузку на баржи для вывоза, к примеру, в Азию. 

Двигаясь по направлению к Рени, я проезжаю мимо сложенных мешков с песком и контрольно-пропускных пунктов. Власти опасаются, что важный логистический  центр станет мишенью для  российских ракет.

В самом порту Рени  работа кипит днем и ночью. Но очевидно,  что здесь не хватает мощностей, а это сказывается на всей цепочке поставок.

"Виноват агрессор"

Около 2 тысяч украинских дальнобойщиков заблокированы в районе Рени. Мы знакомимся с Богданом. По его мнению, во всем "виновата страна-агрессор, Россия".

Его отец, Виталий, добавляет: "Разгрузку следует проводить оперативнее. Мы можем подождать здесь 2-3 дня, но 2 недели? На жаре, без нормальных условий!" Роман - также в режиме ожидания, он везет семена подсолнечника из Николаевской области. "Проблема - в длительных задержках из-за барж", - говорит он. И признается, что очень хочет домой.

В румынском Галаце идет ремонт железной дороги, соединяющей Украину, Молдавию и ЕС. "По этой линии можно было бы экспортировать миллионы тонн зерна", - объясняет глава румынской железнодорожной службы Виорика Греку.

Румынский порт Констанца на Черном море - также звено в новой логистической схеме. Я беседую с Дэном Долгином, директором по зерновым операциям: "Нам необходимо увеличить скорость перевалки на границе, а также скорость разгрузки барж и поездов в порту Констанца, - говорит он. – Для удвоения мощности нужны машины, краны, речь идет о 20 миллионах евро инвестиций. Чтобы получить это потребуются 2-3 месяца, а значит, в этот период экспортировать украинские товары будет сложно".