"Зерновые коридоры": согласие есть, соглашение ожидается

Принципиальное согласие есть, но предстоит ещё много работы: в Стамбуле, по итогам встречи между представителями ООН, России, Турции и Украины, будет создан координационный центр, который займётся обеспечением морского экспорта украинского зерна. В ООН считают результаты переговоров позитивными.

Антониу Гутерриш, Генеральный Секретарь ООН:

"Сегодня в Стамбуле мы стали свидетелями важного шага вперёд к обеспечению безопасного и надёжного экспорта украинских продуктов по Чёрному морю. В мире, омрачённом глобальным кризисом, сегодня у нас наконец появился луч надежды".

По словам главы ООН, было достигнуто согласие по разминированию украинских портов и по совместному контролю над работой "зерновых коридоров".

Антониу Гутерриш, Генеральный Секретарь ООН:

"Теперь для реализации договорённостей потребуется техническая работа, но прогресс очевиден. Итоговой целью всех сторон является не просто соглашение между Российской Федерацией и Украиной, а соглашение для всего мира".

Подробностей стороны пока не раскрывают.

Украина требовала гарантий безопасности разминированных портов от ударов и десанта. Россия требовала досмотра судов в поисках направляемого Украине оружия.

Представители ООН и Турции сообщают, что итоговый документ может быть подписан на следующей неделе.

По оценкам западных экспертов, на украинской территории скопилось более 20 миллионов тонн зерна.