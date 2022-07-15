Комиссар ЕС по экономике: "Всегда нужно готовиться к худшему"

Война в Украине, растущие цены на энергоносители и рекордная инфляция. Экономические перспективы континента более чем мрачны, поскольку стоимость жизни для европейских граждан стремительно растет. Но как ЕС собирается решать эти проблемы? Об этом мы поговорим с нашим гостем комиссаром ЕС по экономике Паоло Джентилони.

Мария Псара, Euronews: "Европейская комиссия недавно пересмотрела свои экономические оценки. Похоже, что худшее для Европы еще впереди?"

Паоло Джентилони, комиссар ЕС по экономике: "Действительно, мы уже находимся, скажем так, в мутной воде. Конечно, 24 февраля стало переменой, переломным моментом не только для геополитики, для мира, принеся жертвы и страдания в Украине, но это также был переломный момент и для нашей экономики. Я думаю, что сейчас мы все еще переживаем очень умеренный уровень роста. Поэтому я не буду участвовать в предсказаниях катастрофы. По нашим сегодняшним оценкам, в этом году рост составит 2,7%, а в следующем году он снизится до 1,5%".

Euronews: "Каковы основные сценарии, над которыми вы работаете?"

Паоло Джентилони: "Мы работаем над сценарием, при котором инфляция, вероятно, достигнет пика в следующие недели. По нашим оценкам, инфляция окажется на пике в третьем квартале этого года. А затем медленно пойдет вниз в последнем квартале. Ее годовой показатель составит 7,6% в этом году и 4% - в следующем. Конечно, это базовый сценарий. А базовый сценарий основан на предположении, что энергоснабжение останется более или менее таким, как сейчас. Конечно, если у нас будет полное прекращение поставок газа из России, мы окажемся в более неблагоприятной реальности".

Euronews: "Что вы делаете для смягчения этих сценариев и, особенно, худшего из них?"

Паоло Джентилони: "Как всегда, нужно готовиться к худшему. Сейчас очень важны, на мой взгляд, три вещи. Во-первых, подготовиться к зиме с помощью хранилищ. Сейчас у нас хороший уровень заполненности, выше 60%, это больше, чем в 2021 году. Во-вторых, диверсифицировать поставки. Это означает, что снижение роли российской нефти и газа, конечно, должно быть замещено другими источниками.

И третий момент, мы должны смягчить последствия возросших цен на энергоносители и высокой инфляции, особенно для наиболее уязвимых домохозяйств. Я бы добавил четвертый пункт, но знаю, насколько это сложно, - это общие усилия по обеспечению альтернативных поставок. Я уверен, что, действуя как единое целое, Европейский Союз был бы сильнее, имея собеседников на газовом и энергетическом рынках. Но я также хорошо понимаю, что разные страны, разные компании, имеют долгосрочные контракты. Это нелегко".

Euronews:"Еврокомиссия скоро представит свои планы действий на случай энергетического кризиса, но предложения по тарифам на электроэнергию поступят только осенью. Не будет ли это слишком поздно?"

Паоло Джентилони: "Мы продолжим сталкиваться с высокими ценами, и то, о чем мы просим государства-члены, это о том, чтобы эта реакция была, насколько это возможно, временной и адресной, что означает, что вы должны направить эти меры на домохозяйства, которые испытывают больше трудностей с оплатой счетов за бензин, отопление или электричество. А это семьи с низким доходом. И в то же время мы просим о временных мерах, потому что если мы введем постоянные меры по поддержке расходов на топливо и традиционные источники энергии, мы не только создадим бремя для государственных финансов, но и рискуем подорвать наш климатический переход".

Euronews: "Европа платит высокую цену из-за санкций против России. Комиссар, хорошо ли были взвешены санкции перед их введением?"

Паоло Джентилони: "Я думаю, что Европа платит высокую цену не за санкции. Европа платит высокую цену за российское вторжение. Как реагировать на российское вторжение? Можно ответить военным путем. Но это было бы безумным решением, создающим риск эскалации войны. Или можно ответить экономически. Экономический ответ был впечатляюще единым. И, конечно, это создает огромные трудности для российской экономики. Я думаю, что в целом это помогает Украине сопротивляться. А сопротивление Украины - в наших общих интересах".

Euronews: "Несколько дней назад курс евро упал до паритета с долларом впервые за 20 лет. Вы обеспокоены и что нужно сделать для укрепления евро?"

Паоло Джентилони: "Я не рассматриваю ситуацию с курсом евро против доллара как демонстрацию слабости евро. На самом деле, это демонстрация укрепления доллара. Если мы посмотрим на соотношение между евро и британским фунтом или евро и японской иеной, то увидим, что евро сильнее, чем раньше, по отношению к этим валютам. Почему доллар укрепляется? Это неизбежная тенденция в случае спада в экономике. В то же время, я думаю, что это может стать большой проблемой, особенно для развивающихся стран и стран с низким уровнем дохода, потому что их доступ на рынок будет становиться все сложнее и сложнее. Я вижу трудности не столько для Европейского Союза, сколько для развивающихся рынков и стран с низким уровнем дохода".