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мир

Война в Украине: ЕС обсуждает новые санкции

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 Alexander Kazakevich
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Иллюстрационное фото: Жозеп Боррель
Иллюстрационное фото: Жозеп Боррель   -   Авторское право  Olivier Matthys/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Новые санкции Евросоюза могут затронуть не только политиков и юридические лица из России, но и украинцев, сотрудничающих с оккупационными силами. Об этом заявил в Брюсселе глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.

Министры 27 стран ЕС собрались, чтобы оценить эффективность санкций, введённых против Москвы после начала вторжения в Украину, а также обсудить новые ограничения, в частности, эмбарго на импорт российского золота, предложенное Еврокомиссией.

Есть большие споры о том, эффективны ли санкции, влияют ли они на нас больше, чем собственно на Россию. Некоторые европейские лидеры говорят, что решение о введении санкций было ошибочным, но я так не считаю. Мы должны были это сделать, и мы продолжим наш курс.
Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Чиновник также заявил, что возобновление поставок украинского зерна через порты на Чёрном море– это "вопрос жизни и смерти" для десятков тысяч человек, добавив, что в Брюсселе надеются на то, что Украина и Россия достигнут соглашения по этому вопросу при посредничестве Турции и ООН. 

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