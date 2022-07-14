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Италия: премьер-министр Марио Драги объявил о своей отставке

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Италия: премьер-министр Марио Драги объявил о своей отставке
Авторское право  Gregorio Borgia/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Премьер-министр Италии Марио Драги объявил об отставке - несмотря на то, что ранее в четверг его правительство получило поддержку Сената. Однако в голосовании не участвовали депутаты "Движения пяти звёзд". Они не согласны с одним из положений законопроекта о выделении помощи пострадавшим от энергетического кризиса и инфляции, и грозят выйти из правящей коалиции.

Драги уже ранее заявлял, что в таком случае уйдёт в отставку. Однако, по мнению аналитиков, президент Серджо Матарелла может и не принять прошение главы кабинета.

В самом "Движении пяти звёзд" ранее произошёл раскол — его покинул министр иностранных дел Луиджи ди Майо. Он обвиняет лидера партии Джузеппе Конте в нежелании помогать Украине. Сторонники Ди Майо поддерживают действующее правительство. Но если "Пять звёзд" решат покинуть коалицию, за ними могут последовать и другие участники союза, сформированного в прошлом году в некоторой спешке ради борьбы с коронакризисом и его последствиями.