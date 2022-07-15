Италия: выборы или снова Драги?

"Драги уходит в отставку", "Маттарелла говорит "нет", "Выборы все ближе" - под такими заголовками вышли в птяницу передовицы ведущих итальянских изданий. В стране начался период политической неопределённости в связи с правительственным кризисом, спровоцированным популистским "Движением пяти звёзд". Премьер-министр Марио Драги, чья отставка была отклонена президентом, рассчитывает на свои силы, чтобы заручиться достаточной поддержкой и завоевать доверие парламента. Что думают об этом жители Рима?

"Это правительство никогда не избиралось. У нас были правительства во главе с технократами в течение 30 лет. Мы должны сделать только одно: объявить выборы, и пусть правит тот, кто победит. Бесполезно говорить больше".

"В этот момент мирового кризиса такая ситуация неприемлема. Нам нужно, чтобы эти люди пришли к соглашению, и чтобы мы отложили этот кризис до конца лета, дождались конца войны".

По результатам опросов, если бы кризис привёл к досрочным выборам, в них победили бы крайне правые, хотя они были бы не единственными бенефициарами.

Аналитик Джованни Орсина, декан Школы государственного управления Луиса, говорит: "Правые партии празднуют последние события. Они здесь главные победители - конечно, Мелони, но также в некотором смысле Сальвини и Берлускони. Это потому, что если нынешнее правительство останется, у них будет больше пространства для себя и они получат больше власти. Если, наоборот, это правительство рухнет, то будут досрочные выборы, но эта нестабильная ситуация сложится не по их вине".

Прежде чем предстать перед парламентом в среду Драги заключит историческую сделку по поставкам энергоносителей из Алжира, которая положит конец зависимости от российского газа. Этот козырь может сыграть ему на руку и обеспечить больше поддержки.