Луиджи ди Майо заявил о выходе из "Движения 5 звёзд"

Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо объявил о выходе из "Движения 5 звёзд" из-за разногласий с главой партии Джузеппе Конте.

О своём решении покинуть правяшую партию глава МИД Италии заявил на пресс-конференции в отеле "Бернини" в Риме, заявив, что, "начиная с завтрашнего дня "Движение 5 звёзд" перестанет быть главной силой в Палате депутатов".

Агентство ANSA сообщает, что около 60 однопартийцев готовы последовать примеру министра и выйти из парламентской фракции.

Политик объявил в своём решении в день голосования в Сенате о поддержке внешней политики премьер-министра страны Марио Драги, в частности, в отношении Украины. По словам ди Майо, ему было важно поддержать европейские ценности и зафиксировать, что "на Украину было совершено нападение, а Россия является агрессором", в то время, как позиция некоторых членов его партии могла "ослабить позиции Италии".

Ди Майо отметил, что республика нуждается в новом политической силе, которая бы защищала интересы регионов, и, где бы не было места личным амбициям, "ненависти, популизму и экстремизму". По информации итальянских СМИ, новый проект будет называться "Вместе ради будущего".

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