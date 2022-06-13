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Италия

В Италии провалился референдум о юстиции

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Голосование в Италии 12 июня 2022 г.
Голосование в Италии 12 июня 2022 г.   -   Авторское право  LaPresse Referendum sulla Giustizia 12 giugno/LaPresse

В Италии подводят итоги первого тура частичных муниципальных выборов. По данным министерства внутренних дел, в выборах глав 818 населенных пунктов и членов местных советов приняли участие 59% избирателей. По предварительным данным, более 40% итальянце проголосовали за коалицию правых партий «Вперед, Италия», Лига и Братья Италии. Представители этой коалиции могут возглавить такие города как Генуя и Палермо. Второй тур муниципальных выборов намечен на 26 июня.

Попытка провести в тот же день референдум по вопросам о реформе юстиции провалилась. В референдуме приняли участие менее 20% избирателей, в то время как закон требует соблюдения кворума в 50%. На референдуме итальянцы должны были высказать свое отношение к пяти предложенным судебным реформам. В том числе об отмене закона Северино, лишающего пассивного избирательного права политиков, осужденных за ряд тяжких преступлений, в том числе коррупционных.