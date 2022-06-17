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Италия

Италия: украинских переселенцев разместили в доме, конфискованном у мафии

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 Giorgia Orlandi  & Alexander Kazakevich
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Украинские переселенцы в Ломбардии
Украинские переселенцы в Ломбардии   -   Авторское право  Euronews

Что может быть общего между борьбой с мафией и организацией приёма украинских беженцев в Италии?

Журналист Euronews Джорджия Орланди побывала в Ломбардии. Жиль Андре Иело – мэр небольшого городка Рескальдина к северу от Милана – познакомил её с семьёй переселенцев из Бучи.

В конце марта Татьяну Присяжнюк, её мать и четверых детей разместили на вилле, которая раньше принадлежала одному из главарей калабрийской преступной группировки "Ндрангета".

В прошлом году власти республики заморозили активы мафиози на сумму около 2 миллиардов евро. Среди арестованного имущества – 40 000 объектов недвижимости по всей стране.

Галина Ткач: "Когда мы только приехали, я плохо себя чувствовала, мы пережили бомбёжки, на наших глазах погибали люди. Сейчас я пришла в себя".

Мэрия предоставила виллу украинской семье по меньшей мере до конца года. По словам Татьяны, временное пристанище напоминает дом на Киевщине, который ей пришлось оставить в начале войны.

Татьяна Присяжнюк: "Мы бы хотели вернуться хотя бы на неделю, повидаться с родственниками, забрать документы и личные вещи, посмотреть, что стало с нашим домом".

В повседневной жизни переселенцам помогают местные ассоциации и католическая церковь.

Я горжусь той солидарностью, которую жители нашего города проявили в этой ситуации. Семья из Бучи нуждалась к экстренной помощи, и мы сделали всё, что было в наших силах.
Жиль Андре Иело
Мэр Рескальдины

Директор Национального агентства по использованию арестованных и конфискованных активов (ANBSC) уверен в эффективности проводимой политики в отношении мафии:

Это здание теперь служит интересам местных жителей, которые в своё время натерпелись от разгула преступности. Так мы дали понять мафиози, что их имущество теперь используется в гуманитарных и социальных целях.
Бруно Корда
Директор ANBSC

Новая жизнь в Рескальдине началась не только для Татьяны и её семьи, но и для горожан, которые теперь чувствуют себя в безопасности.

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