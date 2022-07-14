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Израиль

Джо Байден "верит в дипломатию"

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Байдену вручили медаль за "настоящую дружбу между двумя государствами и их народами"
Байдену вручили медаль за "настоящую дружбу между двумя государствами и их народами"   -   Авторское право  Evan Vucci/The Associated Press

Соединённые Штаты "не собираются ждать вечно", пока Иран решит возобновить выполнение требований "ядерной сделки". Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе своего визита в Израиль. Он заявил, что разделяет опасения израильских политиков в отношении Тегерана, но всё же возлагает надежды на мирные способы решения проблем.

Джо Байден, президент США:

"Я по-прежнему уверен, что дипломатия — лучший способ добиться результата. Мы продолжим работать вместе с Израилем и противостоять другим угрозам для всего региона, которые исходят со стороны Ирана. Это поддержка терроризма, продолжающаяся программа создания баллистических ракет, а также отправка оружия террористам и таким организациям, как "Хезболла".

На этом фоне президент Израиля Ицхак Герцог вручил американскому лидеру Президентскую медаль почёта — как знак "настоящей дружбы между двумя государствами и их народами" и "бескомпромиссную приверженность безопасности Израиля".

В пятницу президент США планирует отправится на палестинские территории — в Вифлеем на Западном берегу Иордана.

Там он встретится с палестинским лидером Махмудом Аббасом — возобновляя таким образом контакты, прерванные при Дональде Трампе.

Байден не раз высказывался в поддержку концепции "двух государств для двух народов", но в то же время подчёркивал, что не готов выдвигать инициативы по возобновлению переговорного процесса.