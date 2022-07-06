Байден обещает помочь Грайнер

Президент США прочёл письмо американской баскетболистки Бриттни Грайнер, задержанной в России. Джо Байден пообещал "сделать всё возможное", чтобы ей помочь, заявили в Белом доме.

"Добиться освобождения всех американцев из российских тюрем - наша приоритетная задача", добавил он.

Ранее звезда WNBA, двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира в составе сборной США направила через своих представителей письмо, адресованное Байдену. В нём Грайнер пишет о том, что пребывает "в ужасе от мысли, что может остаться здесь (в тюрьме в РФ) навсегда" и просит ей помочь выйти на свободу.

31-летняя спортсменку задержали в феврале в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке ввоза наркотических веществ. Ей грозит до 10 лет заключения.