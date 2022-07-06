English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
США

Байден обещает помочь Грайнер

Access to the comments Комментарии
 Надежда Дрямина
euronews_icons_loading
Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер на слушаниях в зале суда в Химках, 27 июня 2022 г.
Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер на слушаниях в зале суда в Химках, 27 июня 2022 г.   -   Авторское право  Alexander Zemlianichenko/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Президент США прочёл письмо американской баскетболистки Бриттни Грайнер, задержанной в России. Джо Байден пообещал "сделать всё возможное", чтобы ей помочь, заявили в Белом доме.

"Добиться освобождения всех американцев из российских тюрем  - наша приоритетная задача", добавил он.

Ранее звезда WNBA, двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира в составе сборной США направила через своих представителей письмо, адресованное Байдену. В нём Грайнер пишет о том, что пребывает "в ужасе от мысли, что может остаться здесь (в тюрьме в РФ) навсегда" и просит ей помочь выйти на свободу. 

31-летняя спортсменку задержали в феврале в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке ввоза наркотических веществ. Ей грозит до 10 лет заключения.