Израиль угрожает Ирану

В Иерусалиме прошла двусторонняя встреча премьер-министра Израиля Яира Лапида и президента США Джо Байдена.

На совместной пресс-конференции после переговоров израильский премьер заявил, что страны так называемого свободного мира применят силу в отношении Ирана, если власти исламской республики продолжат разработки ядерного оружия. Он добавил, что единственный способ остановить Иран - "это создать внятную военную угрозу" для Тегерана. Лапид также процитировал Байдена, ранее заявлявшего, что "большие страны не блефуют".