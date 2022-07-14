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Израиль

Израиль угрожает Ирану

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 Вероника Доваль
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Джо Байден и Яир Лапид
Джо Байден и Яир Лапид   -   Авторское право  AP Photo/Evan Vucci

В Иерусалиме прошла двусторонняя встреча премьер-министра Израиля Яира Лапида и президента США Джо Байдена.

На совместной пресс-конференции после переговоров израильский премьер заявил, что страны так называемого свободного мира применят силу в отношении Ирана, если власти исламской республики продолжат разработки ядерного оружия. Он добавил, что единственный способ остановить Иран - "это создать внятную военную угрозу" для Тегерана. Лапид также процитировал Байдена, ранее заявлявшего, что "большие страны не блефуют".