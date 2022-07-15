Ближневосточное турне Джо Байдена

"Соединённые Штаты поддерживают решение о создании двух государств для урегулирования палестино-израильского конфликта". Джо Байден сказал это перед израильтянами и повторил перед палестинцами. Свой визит в Вифлеем президент США завершил посланием надежды:

"Должен быть определён политический горизонт, который палестинский народ смог бы увидеть или хотя бы почувствовать. Мы не можем позволить чувству безнадёжности украсть будущее, над которым многие так долго работали. Так что даже если в данный момент почва для возобновления переговоров не созрела, Соединенные Штаты и моя администрация не откажутся от попыток сблизить палестинцев и израильтян".

После нескольких месяцев напряжённости в результате всплеска насилия в зоне конфликта палестинский лидер Махмуд Аббас обратился к Израилю с мирным посланием. Как и Байден, он попросил правосудия в деле палестино-американской журналистки, убитой в мае прошлого года израильскими военными.

"Что касается убийства мученицы журналистки Ширин Абу Акле, убийцы должны быть привлечены к ответственности. Их безнаказанность приведёт к эскалации насилия с одной стороны, а с другой стороны, потере надежд на лучшее будущее", - сказал Аббас.

После посещения палестинских территорий Байден направился прямо в тель-авивский аэропорт Бен-Гурион, где его ждали президент и премьер-министр Израиля, чтобы проводить в Эр-Рияд. Визит в Саудовскую Аравию дипломатически очень сложен, но он начинается с жеста доброй воли со стороны властей колролевства: в визиту Байдена они приурочили открытие воздушного пространства для "всех авиаперевозчиков", сигнализируя об отмене давнего запрета на израильские полёты над своей территорией. Байден станет первым лидером США, вылетающим прямо из Израиля в королевство.