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мир

Борьба с голодом: откат назад

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 Alexander Kazakevich
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Иллюстрационное фото: раздача гуманитарной помощи в Эфиопии
Иллюстрационное фото: раздача гуманитарной помощи в Эфиопии   -   Авторское право  Claire Nevill/AP

Человечество отдаляется от поставленной цели – искоренить голод к 2030 году.

К такому выводу пришли эксперты ООН, согласно которым, в прошлом году по всему миру недоедали около 830 миллионов человек, что составляет 10% населения планеты. Число голодающих выросло на 46 миллионов по сравнению с 2020 годом. Всего с начало пандемии на 150 миллионов увеличилось число людей, страдающих от дефицита продовольствия.

Мы наблюдаем рост крайней бедности, десятилетние усилия по борьбе с ней были перечёркнуты. В мире увеличивается разрыв между богатыми и бедными. Особую тревогу вызывает тот факт, что всё больше людей не могут позволить себе нормально питаться.
Максимо Тореро
Главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО)

Катастрофическая ситуация с продовольствием сложилась в Азии, Африки, Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

В докладе пяти агентств и фондов ООН, среди которых ЮНЕСЕФ и Всемирная продовольственная программа, не учитываются негативные последствия войны в Украине – разрыв логистических цепочек, рост цен на рынках зерна, удобрений и энергетики.

Теперь ситуация в мире резко усугубилась. Если ничего не изменится, то в 2300 году 670 миллионов человек будут голодать – это примерно столько же, сколько было зафиксировано в 2015-м. 

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