"Большая семёрка" обсуждает Украину и голод

В Эльмау в Баварии стартовал саммит глав государства и правительств "Большой семёрки". Изначально участники собирались сконцентрироваться на борьбе с изменениями климата, голодом и бедностью. Но теперь, по словам политиков, главной темой стали долгосрочные последствия российской агрессии против Украины.

По словам президента США Джо Байдена, уже согласован отказ от импорта российского золота — это одна из самых доходных статей российского бюджета.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в "Твиттере" заявила, что поддержка Украины продлится столько, сколько это необходимо. Ей вторит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Перед участниками саммита по видеосвязи выступит президент Украины Владимир Зеленский.

Шарль Мишель, председатель Евросовета:

"Кремль использует продовольствие как тихое оружие войны, и мы должны решительно противостоять российской пропаганде о ценах на продукты и удобрения. Опасные российские "голодные игры" несут полную ответственность за мировой продовольственный кризис. Семьи, дети, которым грозит голодная смерть, нуждаются в пище прямо сейчас. Время на исходе, и ЕС работает над альтернативными маршрутами поставок украинской сельскохозяйственной продукции".

Безопасность саммита обеспечивают около 18 тысяч полицейских. В замок Эльмау, где идут переговоры, участников доставляют на вертолётах.

По традиции, саммит "Семёрки" проходит на фоне протестов антиглобалистов. По их словам, война и санкции против России — ещё один повод отказаться от ископаемого топлива и ускорить "зелёный переход".

Встреча мировых лидеров должна продлиться до вторника.