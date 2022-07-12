Япония прощается с Синдзо Абэ, погибшим в результате покушения. Похоронная церемония пройдёт в буддийском храме Дзодзёдзи в Токио.

Ранее в понедельник здесь состоялась традиционная церемония поминовения цуя с участием членов семьи бывшего премьер-министра и приглашеннёх гостей.

Страна ещё не оправилась от произошедшего в пятницу, когда выступавший на предвыборном митинге Абэ был застрелен 41-летним мужчиной из самодельного оружия.

Отдать дань памяти экс-премьеру пришли видные японские политики, представители власти, иностранные дипломаты.

Через два дня после убийства его Либерально-демократическая партия и входящая вместе с ней в правящую коалицию "Комэйто" одержали победу на выборах, расширив большинство в верхней палате парламента.

Это даёт правительству возможность внести поправки в японскую конституцию с тем, чтобы отказаться от её базовых пацифистских принципов. За что активно выступал Синдзо Абэ.