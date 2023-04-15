В премьер-министра Японии бросили похожий на дымовую шашку предмет

Euronews

Премьер-министр Японии Фумио Кисида был эвакуирован из порта в городе Вакаяма после взрыва. Политик готовился выступить перед избирателями с предвыборной речью, когда один из мужчин в толпе бросил в него похожий на дымовую шашку предмет. Раздался небольшой взрыв, над местом инцидента поднялись клубы дыма.

Фумио Кисида не пострадал и принял решение не отменять другие запланированные на субботу выступления на митингах.

Полиция задержала подозреваемого на месте преступления. По данным властей, речь премьера прервал 24-летний Рюдзи Кимура. Его мотивы до сих пор не ясны.

Сам Фумио Кисида прокомментировал инцидент так:

_"Мы сейчас проводим выборы, очень важные для японской демократии. Каждый из вас играет центральную роль и должен сделать так, чтобы ваш голос был услышан.__Помня об этом, я продолжаю выступать на уличных митингах._Объединив усилия со всеми вами, я полон решимости довести эти важные выборы до конца".

Взрыв на выступлении Фумио Кисиды произошел менее чем через год после того, как в июле 2022-го на предвыборном митинге в городе Нара был смертельно ранен бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он умер в больнице, не приходя в сознание.