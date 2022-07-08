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Япония

Синдзо Абэ, создатель "абэномики"

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 Кнарик Хачатрян
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Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ   -   Авторское право  AP Photo

Убеждённый консерватор Синдзо Абэ был одной из самых могущественных и влиятельных фигур в Стране Восходящего солнца. В его политической карьере сыграл ключевую роль другой экс-глава японского правительства Дзюнъитиро Коидзуми, Абэ был секретарем кабинета министров Коидзуми, а затем в 2006 году стал его преемником и самым молодым премьер-министром Японии в возрасте 52 лет.

Всего через год ему пришлось покинуть этот пост, в том числе и по состоянию здоровья. Но 2012-ый ознаменовался триумфальным возвращением Синдзо Абэ. Он руководил страной почти 8 лет - дольше всех своих предшественников - и снова вошёл в историю.

Абэ - политическая голубая кровь, которого воспитывали в семье с традиционно националистическими взглядами. Так, его дед Нобусукэ Киси, прежде чем стать премьер-министром, подозревался в военных преступлениях, хотя обвинений ему так и не предъявили.

Синдзо Абэ стал считаться ультранационалистом после посещения им храма Ясукуни, где чтят погибших на войне, в том числе японских военных преступников. Этот визит вызвал негодование соседей Японии - Китая и Южной Кореи. Отношения с ними оставались сложными, со взлётами и падениями, но Абэ удалось сохранить и дипломатические, и экономические отношения. 

Наследием Синдзо Абэ считаются его особая экономическая политика "абэномика", с помощью которой он обещал вывести страну из застоя и дефляции, а также более крепкие отношения между США и Японией, призванные укрепить обороноспособность Страны Восходящего солнца. Но Абэ нажил себе врагов, проталкивая оборонные цели и другие спорные вопросы через парламент, несмотря на сильную общественную оппозицию.

Уходя во второй раз с поста премьера по состоянию здоровья, Синдзо Абэ  сослался на рецидив язвенного колита, который у него был с подросткового возраста. В число своих неудач он внёс неспособность вернуть домой японцев, похищенных несколько лет назад Северной Кореей, решить территориальный спор с Россией и пересмотреть статью конституции Японии об отказе от войны и создания собственных сухопутных войск, флота и ВВС. А в прощальном слове говорил о том, как невыносимо ему оставлять незавершёнными многие свои планы.