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Япония

Экс-премьер Японии Синдзо Абэ находится между жизнью и смертью

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Синдзо Абэ за несколько минут до покушения, Нара (Япония), 8 июля 2022 г.
Синдзо Абэ за несколько минут до покушения, Нара (Япония), 8 июля 2022 г.   -   Авторское право  AP/AP

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ находится в состоянии клинической смерти после совершённого на него в пятницу покушения. Абэ выступал с предвыборной речью в городе Нара на западе страны, когда неизвестный мужчина открыл огонь из самодельного оружия. По данным полиции, Абэ дважды выстрелили в спину.

Совершивший покушение задержан на месте преступления. Его личность установлена: 41-летний Тэцуя Ямагами раньше служил в морских Силах самообороны, сообщил телеканал NHK. В настоящее время полиция допрашивает задержанного, о его мотивах пока не сообщается.

Экс-премьер с кровотечением и в бессознательном состоянии был доставлен на вертолёте в больницу. Спасатели констатировали "остановку сердца и легких". Так в Японии называют клиническую смерть, которую подтвердить может только специально уполномоченный врач.

В правительстве создан кризисный штаб: глава кабинета Фумио Кисида отменил все намеченные планы и срочно вернулся в Токио.

67-летний Синдзо Абэ побил рекорд продолжительности пребывания во главе японского правительства. Он впервые возглавил кабинет министров в 2006 году, став самым молодым премьером за послевоенную историю страны.

Во время своего второго пребывания у власти (2012-2020 годы) Абэ проводил политику восстановления экономики и активную дипломатическую деятельность, но оставил у сограждан чувство незавершённости начатого.

Госсекретарь США выразил "глубокую обеспокоенность" в связи с совершённым на экс-премьера Японии покушением.