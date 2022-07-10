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Япония

Япония скорбит по Синдзо Абэ

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 Кнарик Хачатрян
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Японцы отдают дань уважения Синдзо Абэ
Японцы отдают дань уважения Синдзо Абэ   -   Авторское право  AP Photo

Премьер-министр Японии Фумио Кисида почтил минутой молчания память Синдзо Абэ в штаб-квартире Либерально-демократической партии, прежде чем объявить победителей выборов .

Правящий блок сохранил большинство мест в верхней палате парламента возможно и благодаря поддержке, возросшей на фоне потрясения от дерзкого убийства главы крупнейшей фракции правящих в стране либерал-демократов прямо во время предвыборного митинга в городе Нара на западе страны.

В воскресенье днём ​более 1000 человек выстроились в очередь, чтобы возложить цветы и вознести молитвы перед железнодорожной станцией Нары, где в пятницу был застрелен бывший глава японского правительства, остававшийся у руля страны долшье всех своих предшественников.

"Я и предположить не могла, что у нас здесь может произойти что-то подобное", - говорит эта женщина. А стоящий рядом с детьми её супруг добавляет: 

"Я надеюсь, что, увидев это, мои дочери проявят интерес к политике и демократии".

Подозреваемый в убийстве бывший военнослужащий японского флота Тэцуя Ямагами был переведён в воскресенье в тюрьму после двухдневного содержания под стражей в полицейском участке. Полиция задержала его на месте происшествия и конфисковала самодельный пистолет, ещё несколько других были поотом найдены у него в квартире. 

По данным следствия, Ямагами считает, что Абэ был связан с организацией, повинной в финансовых проблемах его семьи. О какой именно группе идёт речь, не сообщается.