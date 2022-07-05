Признание вины в убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции

Один из арестованных по делу об убийстве мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции признал свою вину в интервью информационному агентству Reuters, которое он дал находясь в тюрьме.

Жорж Деджорджио заявил, что если бы он знал о журналистке больше, то попросил бы десять миллионов, а не 150 тысяч евро за ее убийство. Он также утверждает, что высокопоставленный политик Мальты пытался заказать убийство журналистки за два года до ее гибели. Ранее он и его задержанный брат Альфред отрицали свою причастность к этому преступлению. Судебный процесс по их делу начнется в ближайшее время и Жорж Деджорджио в интервью заявил, что будет говорить на суде.

В прошлом году Признавший свою вину Винсент Маскат был осуждён на 15 лет теремного заключения.

Обвинения в соучастии предъявлены также мальтийскому бизнесмену Йоргену Фенеку, который отрицает свою вину.

Дафне Каруана Галиция занималась расследованиям коррупционных схем во властных кругах Мальты, Ее читательская аудитория превышала 400-тысячное население Мальты. Она была убита в октябре 2017 года. В её автомобиле сработало дистанционное взрывное устройство.