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Великобритания

Права ЛГБТ: 50 лет лондонскому прайду

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 Alexander Kazakevich
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"Марш достоинства" в Лондоне, 2 июля 2022 года
"Марш достоинства" в Лондоне, 2 июля 2022 года   -   Авторское право  James Manning/PA via AP

Лондонский прайд отмечает юбилей: ровно 50 лет назад британские ЛГБТ-активисты вышли на первый марш в поддержку прав и свобод сексуальных меньшинств. После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, организаторы ожидают, что масштабная праздничная акция соберёт в столице страны более миллиона человек.

Колонна прошла от Гайд-парка до дворца Уайтхолл в центре города. В мероприятии приняли участие политики страны. По словам мэра британской столицы Садика Хана, обществу ещё не удалось искоренить дискриминацию, предрассудки и насилие по отношению к ЛГБТ-сообществу. 

Градоначальник заверил в солидарности лондонцев с жителями норвежского Осло, где в прошлые выходные было совершено преступление на почве гомофобии. В результате вооруженного нападения на бар погибли 2 человека.

В субботу "марши достоинства" также состоялись во Франции, тысячи людей прошли по улицам Марселя и Тулузы.

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