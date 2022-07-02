Права ЛГБТ: 50 лет лондонскому прайду

Лондонский прайд отмечает юбилей: ровно 50 лет назад британские ЛГБТ-активисты вышли на первый марш в поддержку прав и свобод сексуальных меньшинств. После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, организаторы ожидают, что масштабная праздничная акция соберёт в столице страны более миллиона человек.

Колонна прошла от Гайд-парка до дворца Уайтхолл в центре города. В мероприятии приняли участие политики страны. По словам мэра британской столицы Садика Хана, обществу ещё не удалось искоренить дискриминацию, предрассудки и насилие по отношению к ЛГБТ-сообществу.

Градоначальник заверил в солидарности лондонцев с жителями норвежского Осло, где в прошлые выходные было совершено преступление на почве гомофобии. В результате вооруженного нападения на бар погибли 2 человека.

В субботу "марши достоинства" также состоялись во Франции, тысячи людей прошли по улицам Марселя и Тулузы.

Следите за новостями Euronews в наших приложениях на Google Play и App Store.