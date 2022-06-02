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Израиль

Права ЛГБТ: "марш достоинства" в Иерусалиме

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 Alexander Kazakevich
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Иерусалимский "прайд", 2 июня 2022 года
Иерусалимский "прайд", 2 июня 2022 года   -   Авторское право  Maya Alleruzzo/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Тысячи людей приняли участие в иерусалимском "марше достоинства". ЛГБТ-мероприятие охраняли более 2 тысяч полицейских.

В адрес организаторов, а также депутатов Кнессета, поддерживающих проведение парада, поступили угрозы, в том числе физической расправы. Один человек задержан. 

В этом году в шествии принял участие спикер израильского парламента Мики Леви. В 2002 году, когда он руководил иерусалимской полицией, в городе впервые был разрешён "марш достоинства".

В отличии от масштабного "прайда" в Тель-Авиве, акции в защиту прав ЛГБТ-сообщества в Иерусалиме нередко омрачаются провокациями. 

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