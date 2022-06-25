Убийство в гей-баре в Осло: нападавший был исламистом

Преступник, убивший в Осло двух человек и ранивший более 20 был известен норвежским спецслужбам своими радикальными исламистскими взглядами с 2015. Полиция не исключает, что он руководствовался террористическими мотивами.

Заведение, в котором он открыл стрельбу, известно как один из старейших гей-клубов в стране, а нападение произошло за считанные часы до начала ЛГБТ-парада.

Стрелявший, выходец из иранского Курдистана, задержан. В отношении него открыто уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и терроризме.

Случившееся прокомментировал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре:

«Сегодня мрачный день в солнечном Осло, потому что мы готовились испытать радость и восторг от парада на наших улицах во время празднования ЛГБТ-прайда после трех лет пандемии и других препятствий. Вместо этого у нас наступил мрачный день после того, как террор поразил Осло этой ночью. Всё говорит о том, что нападение совершил исламский экстремист».

От огнестрельных ранений погибли двое мужчин 50 и 60 лет. 10 человек были госпитализированы с серьезными ранами, но их жизни ничего не угрожает.

Полиция рекомендовала отменить из-за кровопролития намеченный на субботу ЛГБТ-парад. Но тысячи собравшихся на него людей всё-таки провели несанкционированный марш.