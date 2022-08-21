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Сингапур

В Сингапуре отменят запрет на однополые отношения

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 Alexander Kazakevich
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Мероприятие в поддержку прав ЛГБТ-сообщества, парк Хонг Лим, Сингапур, 18 июня 2022 года.
Мероприятие в поддержку прав ЛГБТ-сообщества, парк Хонг Лим, Сингапур, 18 июня 2022 года.   -   Авторское право  ROSLAN RAHMAN/AFP

Власти Сингапура объявили о декриминализации однополых отношений.

По словам премьер-министра страны Ли Сянь Луна, отмена уголовного наказания за секс между мужчинами поможет привести нормативные акты в соответствие с "нынешними социальными нормами". Политик добавил, что большинство сингапурцев примут поправку.

Нарушителям закона, существующего со времён британской колонизации, грозило до 2 лет тюрьмы. В последние годы статья почти не применялась.