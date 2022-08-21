В Сингапуре отменят запрет на однополые отношения

Власти Сингапура объявили о декриминализации однополых отношений.

По словам премьер-министра страны Ли Сянь Луна, отмена уголовного наказания за секс между мужчинами поможет привести нормативные акты в соответствие с "нынешними социальными нормами". Политик добавил, что большинство сингапурцев примут поправку.

Нарушителям закона, существующего со времён британской колонизации, грозило до 2 лет тюрьмы. В последние годы статья почти не применялась.