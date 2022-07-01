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Китай

25 лет передачи Гонконга КНР

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 Надежда Дрямина
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Прокитайский митинг в Гонконге, приуроченный к 25-летию со дня перехода города под юрисдикцию Китая, 1 июля 2022 г.
Прокитайский митинг в Гонконге, приуроченный к 25-летию со дня перехода города под юрисдикцию Китая, 1 июля 2022 г.   -   Авторское право  Harry Long/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Председатель КНР посетил Гонконг - впервые за последние годы. Си Цзиньпин принял участие в торжественном приёме по случаю 25-летней годовщины перехода города-государства под юрисдикцию Китая. В его присутствии также состоялась церемония приведения к присяге новой гонконгской администрации во главе с лояльным Пекину Джоном Ли.

**Си Цзиньпин, председатель КНР:
**_"После возвращения в лоно Родины, жители Гонконга стали хозяевами своего собственного города и осознали, что они управляют Гонконгом. Так началась история настоящей демократии в Гонконге"._

Британия, который в 1997 году передала Китаю свою колонию с условием, что тот сохранит за Гонконгом статус автономии, обвиняет власти КНР в закручивании гаек.

В 2019-ом гонконгцы пытались отстоять свои гражданские свободы протестами. В ответ получили критикуемый правозащитниками закон о нацбезопасности, массовые аресты оппозиционеров, закрытие независимых СМИ.

**Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:
**_"Мы не отказываемся от Гонконга. Двадцать пять лет назад мы дали ему и его народу обещание и намерены его сдержать. Делаем всё, что в наших силах, чтобы побудить Китай выполнять обязательства, чтобы Гонконгом снова управлял народ Гонконга и для народа Гонконга"._

Си Цзиньпин также заявил о своей приверженности принципу "одна страна, две системы".

Официально процесс перехода Гонконга КНР завершится в 2047 году.

Правда, по мнению аналитиков, обещание поддерживать независимость мегаполиса в политическом и экономическом планах Пекин вряд ли сдержит.