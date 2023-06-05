Редкая победа журналистики в Гонконге

Гонконгская журналистка выиграла апелляцию, отменяющую приговор, связанный с её работой. Это редкое судебное решение в пользу свободы СМИ в Гонконге.

Апелляционный суд Гонконга отменил приговор за обман правительства, вынесенный отмеченной наградами журналистке, что считается редкой победой свободы СМИ на территории, управляемой Китаем.

Судьи единогласно вынесли решение в пользу Бао Чой. В 2021 году она была признана виновной во введении властей в заблуждение при подаче заявления на доступ к записям о владении транспортным средством.

В то время журналистка пыталась выследить виновных в нападении толпы на антиправительственных демонстрантов. Во время подавления инакомыслия , а некоторые СМИ закрылись.

В ходе подавления инакомыслия, последовавшего за протестами 2019 года, другие журналисты были привлечены к ответственности, а два известных СМИ — Apple Daily и Stand News — были вынуждены закрыться.