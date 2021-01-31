Великобритания начинает выдавать жителям Гонконга визы для эмиграции

Несколько миллионов жителей Гонконга теперь могут получить особую визу для долгосрочного пребывания в Великобритании. Это обладатели статуса британских подданных Гонконга и члены их семей. Новый документ упрощает эмиграцию противникам политики интеграции в КНР.

С июля в Великобританию переехали около семи тысяч гонконгцев, а количество запросов на получение статуса британских подданных Гонконга увеличилось в несколько раз. В числе тех, кто уже переехал в Соединённое Королевство, — предприниматель Конни Чан:

«Мы буквально решили всё в одночасье: да, похоже, что лучше уехать. Мы действительно видели, как с каждым днём ситуация в Гонконге становится хуже и хуже. Всё потеряло смысл, это не тот Гонконг, который мы знали».

С новой визой британские подданные Гонконга получают право жить и работать в Соединённом Королевстве с перспективой получения полноценного подданства. Пекин расценил решение Лондона как удар по двусторонним отношениям и заявил, что британское правительство так и не избавилось от колониального менталитета. В МИД КНР заявили, что больше не признают документы о британском подданстве гонконгцев.

Великобритания пытается сделать многих жителей Гонконга второсортными подданными Королевства, изменив статус британских подданных Гонконга, прописанный в двустороннем меморандуме. Британское подданство в Гонконге больше не может восприниматься, как раньше. Чжао Лицзянь представитель МИД Китая

Новую визовую категорию Лондон ввёл в ответ на китайский закон о национальной безопасности. Он вводит уголовную ответственность за борьбу с интеграцией автономии в Китай с наказанием вплоть до пожизненного заключения. В Гонконге создаётся новое специализированное ведомство по обеспечению безопасности, а администрация ужесточает контроль за деятельностью неправительственных организаций и СМИ. В Великобритании расценивают этот закон как нарушение соглашений об особом статусе Гонконга. Пекин грозит новыми мерами в ответ на введение специальных виз для гонконгцев.