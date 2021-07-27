Гонконг: первый обвинительный вердикт по делу о нацбезопасности
Верховный суд Гонконга вынес первый обвинительный вердикт по делу о нарушении закона о национальной безопасности.
Виновным признан 24-летний участник прошлогодних протестов.
Он въехал в группу полицейских на мотоцикле с флагом "Освободим Гонконг, революция нашего времени!" По выдвинутым обвинениям в терроризме и подстрекательстве к сепаратизму ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Приговор, как ожидается, огласят в четверг.
За нарушение критикуемого правозащитниками и международным сообществом закона перед судом предстанут свыше ста гонконгских активистов.