Гонконг: первый обвинительный вердикт по делу о нацбезопасности

Верховный суд Гонконга вынес первый обвинительный вердикт по делу о нарушении закона о национальной безопасности.

Виновным признан 24-летний участник прошлогодних протестов.

Он въехал в группу полицейских на мотоцикле с флагом "Освободим Гонконг, революция нашего времени!" По выдвинутым обвинениям в терроризме и подстрекательстве к сепаратизму ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Приговор, как ожидается, огласят в четверг.

За нарушение критикуемого правозащитниками и международным сообществом закона перед судом предстанут свыше ста гонконгских активистов.