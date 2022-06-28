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Германия

Неотвратимое правосудие свершилось через 77 лет

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 Viktoria Sinkevich
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Суд над нацистким преступником
Суд над нацистким преступником   -   Авторское право  Michele Tantussi/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Немецкий суд приговорил к пяти годам тюремного заключения 101-летнего бывшего охранника нацистского концлагеря Заксенхаузен . Йозеф Шюц стал самым пожилым человеком, представшим перед трибуналом за соучастие в военных преступлениях во время Второй мировой войны.

В ходе процесса, длившегося девять месяцев, пенсионер заявил, что никогда не служил охранником, а в период с 1942 по 1945 год трудился разнорабочим на ферме на северо-востоке Германии. И "не знает, почему он здесь".

Прокуратура предоставила доказательства "сознательного и добровольного" участия Йозефа Шюца в убийствах трех тысяч пятисот восемнадцати 3518 заключенных и потребовала пятилетнего тюремного срока

По данным музея Заксенхаузена, десятки тысяч узников умерли от принудительного труда, убийств, медицинских экспериментов, голода и болезней до того, как лагерь был освобожден советскими войсками.