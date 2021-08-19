Суд в Германии подтвердил пожизненный приговор для неонацистки

Пожизненное заключение для неонацистки. Федеральный верховный суд Германии подтвердил приговор члену правоэкстремистской террористической группировки "Национал-социалистическое подполье" Беате Чепе. Это решение окончательное: апелляция по поводу установленной нижестоящей инстанцией особой тяжести совершенных женщиной преступлений отклонена. А значит, согласно законодательству ФРГ, исключено и ее досрочное освобождение.

За длившимся с 2014 года процессом по делу NSU следила вся страна. Кроме Чепе в ячейку входили еще как минимум двое мужчин. Предположительно, они покончили жизнь самоубийством, чтобы избежать ареста. На счету действовавшей в 2000-х годах террористической группировки по крайней мере десять убийств - этнических турок, грека и сотрудницы немецкой полиции, а также 15 вооруженных ограблений, несколько взрывов.

Три года назад, когда Чепе выносили обвинительный приговор, у здания суда проходили массовые акции противников неонацизма. Среди них были и родственники убитых. Женщина занималась планированием нападений. Правда, участвовала ли она лично хотя бы в одном из них, до сих пор неизвестно.

Еще два ее сообщника приговорены к трем и десяти годам лишения свободы за поддержку террористической организации и пособничество в совершении убийств соответственно.

Критики отмечают, что следствие было проведено недостаточно тщательно, и имена многих других, связанных с сетью, так и остались неизвестными,

"Главный вопрос заключался в следующем: можно ли осудить Чепе как соучастницу преступлений, если не было доказано, что она находилась на месте их совершения. Федеральный верховный суд Германии ответил утвердительно. Приговор к пожизненному заключению за преступление особой тяжести означает, что и через 15 лет об условно-досрочном освобождении женщины не может быть и речи", - передает из Германии Кейт Брэди, корреспондент Euronews.