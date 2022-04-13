Бедность в мире: пандемия и война перечеркнули многолетние усилия НКО

В этом году 263 миллионам человек грозит нищета, в то время, как 860 миллионов будут выживать с доходом в 1 доллар 90 центов в день. Об этом сообщается в докладе "От кризиса к катастрофе", который опубликовал Oxfam или Оксфордский комитет помощи голодающим. Среди зон гуманитарного бедствия – Восточная Африка, регион Сахель, Йемен и Сирия.

Число людей по всей планете, которые впервые окажутся за чертой бедности, соответствует населению Германии, Франции, Великобритании и Испании вместе взятых.

Оценки увеличения числа людей, оказавшихся в условиях нищеты в 2022 г. (Oxfam, Всемирный банк) euronews

Как видно на графике, именно пандемия COVID-19 привела к росту крайней бедности в мире. Сопутствующими факторами стали углубление социального неравенства, а также повышение цен на продовольствие и сырьё, вызванное войной на Украине.

Доля доходов, расходуемых на продукты питания по странам (Oxfam) euronews

Опираясь на закон Энгеля (закон смещения потребления), социологи фиксируют рост бедности по мере увеличения доли расходов на продовольствие. В США самые бедные категории граждан тратят менее 30 процентов дохода на еду, в Перу эти показатели доходят до 60%, а в Мозамбике – цифры ещё выше.

Согласно международному объединению Oxfam, события двух последних лет отбросили все усилия по борьбе с бедностью на десятилетия назад. По словам исполнительного директора организации Габриэлы Бухер, "небольшая группа сильных мира сего прибрала к рукам миллиарды долларов, и у них нет никакого желания что-либо менять".

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