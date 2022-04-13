Бедность в мире: пандемия и война перечеркнули многолетние усилия НКО

Бедность в мире: пандемия и война перечеркнули многолетние усилия НКОКомментарии
В этом году 263 миллионам человек грозит нищета, в то время, как 860 миллионов будут выживать с доходом в 1 доллар 90 центов в день. Об этом сообщается в докладе "От кризиса к катастрофе", который опубликовал Oxfam или Оксфордский комитет помощи голодающим. Среди зон гуманитарного бедствия – Восточная Африка, регион Сахель, Йемен и Сирия.
Число людей по всей планете, которые впервые окажутся за чертой бедности, соответствует населению Германии, Франции, Великобритании и Испании вместе взятых.
Как видно на графике, именно пандемия COVID-19 привела к росту крайней бедности в мире. Сопутствующими факторами стали углубление социального неравенства, а также повышение цен на продовольствие и сырьё, вызванное войной на Украине.
Опираясь на закон Энгеля (закон смещения потребления), социологи фиксируют рост бедности по мере увеличения доли расходов на продовольствие. В США самые бедные категории граждан тратят менее 30 процентов дохода на еду, в Перу эти показатели доходят до 60%, а в Мозамбике – цифры ещё выше.
Согласно международному объединению Oxfam, события двух последних лет отбросили все усилия по борьбе с бедностью на десятилетия назад. По словам исполнительного директора организации Габриэлы Бухер, "небольшая группа сильных мира сего прибрала к рукам миллиарды долларов, и у них нет никакого желания что-либо менять".
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