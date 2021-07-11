Высказывания Парижа о российских и китайских вакцинах носят дискриминационный характер: так заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. В "Фейсбуке" она указала, что они "возрождают в Европе дух неонацистской сегрегации".

Ранее французский министр по делам ЕС Клеман Бон выразил сожаление из-за действий Греции, которая разрешила въезд туристам, привитым китайскими и российскими препаратами. Политик заявил, что надёжными можно считать лишь те вакцины, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств. По его словам, это вопрос не политики и дискриминации, а научного плана.

Ранее на этой неделе появились сообщения о том, что Россия и Евросоюз могут взаимно признать сертификаты о вакцинации — во всяком случае и в Брюсселе, и в Москве заявляли, что готовы обсудить этот вопрос. Однако пока развития эта инициатива не получила.

В Греции ещё несколько месяцев назад заявляли, что ради восстановления туристического сектора будут принимать любые официальные сертификаты о вакцинации — не только европейские. При этом российским туристам в любом случае кроме сертификата понадобится отрицательный результат ПЦР-теста.

Россияне же планируют отпуск в Египте: на этой неделе президент Путин отменил действовавший несколько лет запрет на чартерный полёты. В Каире заявляют, что справку о прививке "Спутником" будут принимать без вопросов.