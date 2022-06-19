Столтенберг: "Война может затянуться на годы"

Война России с Украиной может затянуться на годы — об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецким СМИ. По его словам, Запад должен продолжать поддерживать Украину, в том числе современным оружием, несмотря ни на прямые затраты, ни на косвенные — в виде роста цен на энергию и товары. Глава Альянса вновь подчеркнул, что НАТО не будет становится стороной конфликта.

"Можно сказать, что за последнюю неделю стабилизировалась линия фронта, на которой противник выдохся и не может продолжать наступательные действия. Он также не может продолжать наступательные действия из-за профессиональной и качественной работы наших артиллеристов".

Из Донецка сообщают о новых обстрелах с украинской стороны. По данным местного руководства, в субботу жертвами ударов стали пять человек.

В районе Северодонецка не прекращаются бои и обмен ракетно-артиллерийскими ударами. Украинские военные сообщают, что продолжают отбивать атаки российских войск.

Вечером в субботу российские и украинские СМИ сообщили об очень мощном взрыве в Северодонецке или его окрестностях. Ранее представители непризнанной Луганской народной республики сообщили, что зашли на территорию завода "Азот", который называют одним из последних оплотов украинских войск.

В Харьковской области украинские военные заявляют, что обнаружили в освобождённых населённых пунктах тела более чем ста российских солдат. Их надеются обменять на погибших украинских военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в субботу Николаев и Одессу. Там глава государства приехал в военный госпиталь, где пообщался с ранеными и вручил государственные награды медикам.