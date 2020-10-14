Кораллы подают сигнал SOS

Кораллы подают сигнал SOSКомментарии
Пятая часть площади коралловых рифов и колоний других морских полипов может исчезнуть до конца текущего века. Об этом сообщили австралийские океанологи, основываясь на результатах проведенного ими исследования.
Существованию полипов, помимо изменения климата и солености воды, угрожают новые инфекции и паразиты, распространяющиеся по Тихому и Индийскому океанам.
Специалисты подчеркивают, что их выводы основаны не на математическом моделировании, а на данных, полученных в результате множества экспедиций в разных регионах Большого Барьерного рифа, где они измеряли площади колоний кораллов на протяжении более, чем двух десятков лет.
Самый тревожный фактор: исчезают колонии не только молодых особей, но и колонии взрослых кораллов, отвечающих за воспроизводство этих морских полипов.
Ученые сообщают, что за последнюю четверть века колонии кораллов на территории Большого Барьерного рифа, сократилась примерно наполовину.