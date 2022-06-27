Активисты экологического движения Ocean Rebellion организовали акцию протеста, приуроченную к открытию долго откладывавшегося Конференции ООН по океану в Лиссабоне. На берегу улеглись «мёртвые русалки, попавшиеся в рыболовные сети» – такая «весть из моря» призвана подействовать на мировых лидеров для принятия скорейших действий, направленных на спасение жизни в океане.

– За то время, что я живу, жизнь в океане оскудела на 50%, – говорит один из активистов. – Поэтому действовать нужно безотлагательно.